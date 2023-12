A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: « GLI AQUILOTTI SCONFITTI 2-0 ALLO ‘STADIO PIOLA’, LA PRO VERCELLI VINCE CON RETI DI RODIO E MAGGIO »

17.58 - venerdì 8 dicembre 2023

Nella diciassettesima giornata di Serie C Now il Trento esce sconfitto dallo ‘Stadio Silvio Piola’ di Vercelli per 2-0. Ai gialloblù non basta un primo tempo intelligente e con nessun pericolo in fase difensiva. Nel secondo tempo la Pro Vercelli prima sblocca la gara con la rete di Rodio e poi con quella di Maggio. Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Ferri, Trainotti e Obaretin. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Sangalli e Brevi mentre il terzetto offensivo è formato da Petrovic centrale e Anastasia e Attys sui lati. Nella prima mezz’ora di gioco le squadre si studiano a vicenda, senza mai rendersi pericolose nella metà campo avversaria. Il primo squillo è dei trentini e si concretizza al 38’ con la conclusione di Attys che sfiora il palo e si spegne alla sinistra della porta difesa da Sassi. Termina così, con poche emozioni, la prima parte di gara. Al rientro in campo la Pro Vercelli passa subito in vantaggio.

A sbloccare il match è Rodio che dal limite dell’area lascia partire una conclusione perfetta che batte Russo e porta avanti i locali. Passano sei minuti e i padroni di casa raddoppiano. Questa volta è Maggio a deviare in rete di testa la punizione di Haodi. Il Trento accusa il colpo ma riesce a riorganizzarsi. E alla mezz’ora torna ad attaccare con la conclusione di Attys che dal limite dell’area calcia verso lo specchio, trovando però la parata sicura di Sassi. Nel finale gli uomini di Tedino ci provano anche con il colpo di testa di Di Cosmo che non trova però la via della rete. La gara termina dunque 2-0 per la Pro Vercelli. Il Trento rimane a quota ventidue punti, al dodicesimo posto in graduatoria. Domenica prossima gli uomini di Bruno Tedino torneranno in campo alle ore 14 per giocare, nella diciottesima giornata di Serie C Now, contro il Vicenza allo Stadio ‘Briamasco’ di Trento.

TABELLINO

PRO VERCELLI – A.C. TRENTO 1921 2-0 (0-0)

Reti: 2’st Rodio, 8’st Maggio

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Rodio (30’st Seck), Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Haodi (49’st Rutigliano); Mustacchio (43’st Petrella), Comi (43’st Nepi), Maggio (49’st Gheza). A disposizione: Rizzo, Valentini, Carosso, Emmanuello, Fiumanò, Contaldo, Spavone, Niang, Condello, Pesce. Allenatore: Andrea Dossena

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Ferri, Trainotti (26’st Vaglica), Obaretin; Di Cosmo, Sangalli (34’st Pasquato), Brevi (12’st Terrani); Anastasia (26’st Rada), Petrovic, Attys. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Galazzini, Del Piero, Vitturini, Barison. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Sig. Antonio Di Reda di Molfetta

ASSISTENTI: Leonardo Tesi di Lucca e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco

IV UFFICIALE: Marco Menozzi di Treviso

NOTE: pomeriggio freddo, cielo nuvoloso, temperatura attorno ai 7°. Campo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: 35’pt Brevi, 40’ Attys, 6’st Frosinini, 9’st Trainotti, 15’st Santoro, Sarzi. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 1000 circa.

INTERVISTE – BRUNO TEDINO

“Oggi sono arrabbiato. Abbiamo fatto un primo tempo intelligente e accorto. Non abbiamo concesso nulla alla Pro Vercelli, che in casa è una squadra pressoché imbattibile. Pertanto è inspiegabile cominciare il secondo tempo con questo tipo di atteggiamento. Non possiamo dilapidare il lavoro fatto sino a questo momento per delle disattenzioni. Tutto ciò mi dà fastidio. Questo è un gruppo serio e che lavora molto bene. Per questa ragione non possiamo regalare tutto ciò agli avversari. Oggi abbiamo regalato due reti, la prima con un tiro da fuori, mentre, la seconda, con un calcio d’angolo. È evidente che sono errori di disattenzione e questo mi dà parecchio fastidio”.

ANDREA TRAINOTTI

“Quella di oggi è una sconfitta che fa male perché arriva al termine di una gara che ci ha visti comunque fare un buon primo tempo. Prendere due reti su palla inattiva non è possibile. Sono situazioni che prepariamo in allenamento. Non possiamo permetterci questi errori. Dopo le due reti subite, abbiamo provato a rientrare in gara ma non ci siamo riusciti. Da questa situazione possiamo assolutamente uscirne. Dobbiamo continuare a lavorare e farci trovare pronti per la gara contro il Vicenza”.

Foto: Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921