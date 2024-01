RAI 1 * ” PASSEPARTÙ “: « PER I CENTO ANNI DI ADOLF VALLAZZA, UN OMAGGIO AL PIÙ FAMOSO SCULTORE LIGNEO DELLA VAL GARDENA (BZ) »

18.01 - venerdì 19 gennaio 2024

Sabato 20 gennaio alle ore 22.35 su Rai Alto Adige (canale 808 e in streaming online) per il rotocalco televisivo regionale “Passepartù” va in onda “Le stagioni di Adolf Vallazza” di Carmela Marsibilio. Adolf Vallazza, scultore gardenese, compirà 100 anni a settembre. È sempre vissuto ad Ortisei, senza mai allontanarsene. Le montagne e la loro verticalità gli sono indispensabili per vivere e per creare.

Le sue sculture sono realizzate con legni dismessi, provenienti dai vecchi masi del territorio altoatesino. Al visitatore, l’atelier dell’artista si presenta come un bosco formato da elementi che sembrano dialogare attraverso un proprio linguaggio. Sono tanti i personaggi che vi sono entrati restandone affascinati: da Sandro Pertini a Tonino Guerra e Roman Polanski.

Una forma di astrazione, quella di Vallazza, che ne fatto un artista eclettico e moderno, dalle molte prospettive di lettura, come precocemente aveva intuito il grande Gianni Berengo, diventando fotografo ufficiale delle sue opere.

“Passepartù” è un programma a cura della Struttura Programmi in lingua italiana della Sede Rai di Bolzano, è visibile sul canale 808 e sul sito https://www.raialtoadige.rai.it/it/