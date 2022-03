SANIFONDS – TRENTINO * PROGETTO “SANIINMENTE“: « PANDEMIA, FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DI TRENTO »

9.31 - martedì 1 marzo 2022

Sanifonds – fondo sanitario integrativo dei lavoratori trentini – e l’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo del progetto SANIinMENTE.

SI tratta di una risposta concreta alla fortissima crescita – anche in Trentino – di domanda di aiuto psicologico, indotta principalmente dalla pandemia.

Il nuovo Piano sanitario 2022 di Sanifonds, che sarà pubblicato il 7 marzo, prevede fino a 300 euro annui per il rimborso delle spese per la psicoterapia, il doppio quindi rispetto al limite di spesa attuale: l’intervento è retroattivo; quindi, saranno ammesse al rimborso le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

Rispetto al bonus psicologo annunciato e non ancora attivato dal Governo nazionale vi sono tre sostanziali differenze:

• È certo: gli iscritti Sanifonds potranno accedere senza limiti ISEE né rischi di esaurimento delle risorse

• È semplice: viene rimborsato, così come avviene normalmente per le altre spese sanitarie, il 50% delle fatture

• È stabile: non è una misura contingente, il Fondo si impegna a garantirla almeno per il biennio 2022-2023.

“Siamo certamente nel pieno di una emergenza psicosociale, che coinvolge anche il nostro territorio. Come Ordine abbiamo accolto con grande favore la proposta di Sanifonds di istituire un tavolo tecnico congiunto che analizzerà i dati sulle prestazioni richieste, così da disporre di un Osservatorio ampio sull’evoluzione dei bisogni di supporto psicologico.”

Roberta Bommassar – Presidente Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento

“Il progetto SANIinMENTE è perfettamente coerente con la missione di Sanifonds: intervenire sui nuovi bisogni sanitari dei lavoratori iscritti a integrazione del pilastro pubblico. E farlo tempestivamente, aprendo cioè “l’ombrello” di protezione quando il tempo volge al brutto, e non anni dopo!”

Nicola Svaizer – Presidente Sanifonds