ROSSI – DEMAGRI – DALLAPICCOLA (PATT) / INTERROGAZIONE * CORONAVIRUS: « TAMPONI MOLECOLARI E TAMPONI DA TEST RAPIDO, QUALI SONO I NUMERI EFFETTUATI AD OGGI? »

I dati ufficiali non sono completi. La Giunta deve comunicare tutti i numeri. Ecco cosa serve per avere una fotografia chiara sulla Pandemia in Trentino.

Di seguito l’interrogazione : TAMPONI MOLECOLARI e TAMPONI da TEST RAPIDO

depositata in data odierna a prima firma del con. Ugo Rossi.

Facendo seguito a quanto più volte richiesto durante le sedute di consiglio provinciale dedicate all’informativa sulla emergenza di Pandemia e non avendo ottenuto risposta, si riepilogano di seguito i quesiti ai quali si chiede di fornire risposta.

Si interroga quindi l’assessore competente per conoscere:

1. il numero di tamponi molecolari effettuati alla data odierna;

2. il numero di tamponi o test rapido effettuati alla data odierna;

3. il numero delle persone sottoposte a tampone molecolare alla data odierna;

4. il numero di persone sottoposte a tampone test rapido alla data odierna;

5. il numero di tamponi molecolari (di controllo) effettuati su persone dichiarate positive dopo test rapido;

6. il numero di persone sottoposte a tampone molecolare (di controllo) dopo essere state dichiarate positive con test rapido;

7. tempi di effettuazione del tampone (di controllo) effettuati su persone dichiarate positive da test rapido (quanti dopo 1gg; quanti dopo 2gg; quanti dopo 3gg; quanti dopo 4 gg; quanti dopo 5 gg; ……e così via).

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Trento, 27 Novembre 2020

Ugo Rossi

Paola Demagri

Michele Dallapiccola