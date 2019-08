Grappa Segnana * ” Riserva Alto Rilievo”: « LA nuova linea di invecchiate in speciali in botti da Whisky e Sherry »

Segnana presenta “Alto Rilievo”. Una nuova linea di Grappe «Riserva» invecchiate in speciali botti da Whisky e Sherry.

Le due grappe nascono dal paziente invecchiamento in botti da Whisky o Sherry sapientemente selezionate dal mastro distillatore tra le migliori al mondo.

Le botti per l’affinamento delle Alto Rilievo provengono per la versione Whisky dalle distillerie di Ardbeg e Laphroaig, che si trovano in Scozia sull’isola di Islay, mentre per quella da Sherry dalla cantina Gonzales Byass di Jerez de la Frontera, in Spagna.

I distillati conservati nelle “Botti da Whisky” si contraddistinguono per le particolari note affumicate e torbate, tipiche del pregiato Whisky scozzese. Mentre le grappe invecchiate «In Botti da Sherry» sono caratterizzare da delicati profumi di agrumi, frutta candita; preludio ad una vellutata rotondità.