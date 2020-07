RETEQUATTRO * ” QUARTA REPUBBLICA ” : « TESTIMONIANZE INEDITE SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CONTRO BERLUSCONI / TRA GLI OSPITI GIORGIA MELONI E GIOVANNI TOTI »

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti saranno tra gli ospiti, in diretta, di Nicola Porro domani, lunedì 6 luglio, a “Quarta Repubblica” – in prima serata su Retequattro – che dedicherà un ampio approfondimento, con video e documenti inediti, sul caso della sentenza della Cassazione che nel 2013 confermò la condanna per frode fiscale a carico di Silvio Berlusconi.

Una vicenda riaperta proprio da “Quarta Repubblica” che la settimana scorsa ha mandato in onda l’audio con le dichiarazioni del giudice Amedeo Franco. Inoltre, ci sarà un’intervista a Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera.

Nel corso della serata, spazio anche a reportage e testimonianze che racconteranno le difficoltà di questa estate fatta di hotel vuoti e di traffico paralizzato in autostrada, con servizi dalla Liguria e dalle Marche. Le contestazioni a Danilo Toninelli, senatore M5S ed ex ministro dei Trasporti, e le polemiche sollevate dalla recente proposta di legge sull’omofobia.

Tra gli ospiti anche il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo Lorenza Bonaccorsi, il presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane Gian Domenico Caiazza, il presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Gabriele Buia, lo chef Gianfranco Vissani, Vladimir Luxuria e i giornalisti Alessandro Sallusti, Michele Brambilla, Pietrangelo Buttafuoco, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone.