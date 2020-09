RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA ”  * « IN STUDIO RENZI / MARONI / SALINI / BASSETTI / CAGNOLI / GIORDANO / SALLUSTI / GUZZANTI / MINZOLINI / CAPEZZONE »

Domani, lunedì 7 settembre, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, l’intervista, in diretta, al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sugli argomenti di più stretta attualità politica ed economica.

Vari i temi che verranno affrontati nel corso della puntata: dalla tenuta del Governo all’imminente riapertura delle scuole, dalle elezioni in sette Regioni al ritorno sulla scena politica dell’ex presidente della Bce Mario Draghi, passando per lo scontro tra il premier Giuseppe Conte e una parte del M5S sul rinnovo del mandato dei vertici dei servizi segreti. E ancora, gli interrogativi sollevati dalla pubblicazione dei verbali del Comitato Tecnico-Scientifico sulle misure da adottare per fermare l’epidemia del Covid-19.

Spazio anche a un reportage dai Balcani lungo la rotta dei migranti che puntano verso Trieste e a un focus sul dramma dei cassintegrati che perderanno il posto di lavoro appena finirà il blocco dei licenziamenti.

Non mancherà, inoltre, l’irriverente satira di Gene Gnocchi, che commenterà gli argomenti affrontati e il sentiment del mondo social.

Tra gli altri ospiti: il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci, l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini, l’infettivologo Matteo Bassetti, l’imprenditore Giovanni Cagnoli, Mario Giordano, Alessandro Sallusti, Paolo Guzzanti, Augusto Minzolini e Daniele Capezzone.