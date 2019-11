RAI * ” VIVA RAIPLAY !” – ROSARIO FIORELLO: « DA DOMANI CINQUE ANTEPRIME DOPO IL TG1 DELLE 20 SU RAI1 E RAIPLAY, DAL 13 SOLO SU RAIPLAY ALLE 20,30 »

Da domani è “Viva Raiplay!” con Rosario Fiorello. Cinque anteprime da lunedì 4 novembre dopo il Tg1 delle 20 su Rai1 e RaiPlay. Dal 13 solo su RaiPlay alle 20,30.

Dopo il Tg1 delle venti di lunedì 4 novembre partirà “Viva RaiPlay!”, l’attesissimo nuovo varietà di Fiorello, un appuntamento quotidiano di quindici minuti che sarà in onda su Rai1 e RaiPlay per cinque giorni, fino all’8 novembre.

Sarà un’anteprima dello show di 50 minuti che dal 13 novembre si vedrà in esclusiva sulla rinnovata piattaforma della Rai ogni mercoledì, giovedì e venerdì, sempre alle 20.30. Nella “multilocation” di via Asiago 10, storica sede di Rai Radio, andrà in scena un insolito e innovativo varietà, dove per varietà s’intende proprio la contaminazione e la diversificazione di stili, idee e linguaggi portati in scena da Fiorello.

Il flusso di ospiti darà vita ad un imprevedibile spettacolo nello spettacolo con grandi nomi del mondo della musica e giovani star del web che si alterneranno sul palco, anzi sui palchi, di “Viva RaiPlay”.

Al fianco di Fiorello ci sarà un variegato cast composto da vecchie e nuove conoscenze: l’immancabile maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, l’attore e regista Phaim Bhuiyan, un “inedito” Vincenzo Mollica e il tiktoker da 7 milioni di follower Luciano Spinelli.

“Viva RaiPlay!” è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.

CALL CENTER

E’ attivo il call center al numero verde 800.93.83.62 con un tasto dedicato esclusivamente a richieste relative a RaiPlay. Per richiedere info https://contactcenter.rai.it/app/scriverai e supporto@rai.it

ISTRUZIONI PER L’USO

Come faccio a seguire Fiorello su RaiPlay? Semplice. Potete vederlo dal vostro computer, basta avere una connessione internet, andare sul sito www.raiplay.it. Fiorello è anche sul vostro smartphone o tablet. Basta scaricare l’applicazione gratuita RaiPlay che trovate su App Store (Apple) e Play Store (Google).

E se non riuscite a scaricare l’applicazione, potete comunque vedere il programma sui vostri device mobili: cliccate sull’icona di accesso ad Internet e digitate www.raiplay.it E, oltre a Fiorello, avrete nelle vostre mani un grande archivio di intrattenimento, sport, cinema, cultura e tanto altro.

E se a casa avete una Smart TV, dovrete solo accertarvi che il televisore sia connesso ad internet (tramite wi-fi o cavo) e cercare l’applicazione “RaiPlay” tra quelle presenti nella sezione “App” nello “Store” del vostro televisore. N

el caso non fosse disponibile tra quelle già presenti nel vostro televisore, basterà scaricarla gratuitamente cercando “RaiPlay” nel vostro “Store” e selezionando “Installa”. Dopo pochi secondi, l’icona RaiPlay sarà disponibile nella sezione “App” della TV e dovrete solo selezionarla per entrare nello show VivaRaiPlay! e nel mondo dei programmi Rai. Per accedere a tutti gli altri contenuti On Demand (i film, le serie Tv, i documentari e molto di più) basterà registrarsi a RaiPlay. La registrazione è gratuita, veloce e sicura.