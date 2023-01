RAI – ASCOLTI TV (LUNEDÌ 23/1 – PRIME TIME ) * « PER “BLACK OUT – VITE SOSPESE” 4 MILIONI 137 MILA SPETTATORI (21% DI SHARE), IL MISTERY-DRAMA GIRATO NEL VANOI IN TRENTINO »

08.15 - mercoledì 25 gennaio 2023

Sempre ottimi risultati per la fiction Rai. Il nuovo mistery-drama con Alessandro Preziosi ambientato in alta quota tra scenari mozzafiato, suspence e sentimenti, “Black Out – Vite Sospese”, si è aggiudicato il prime time di lunedì 23 gennaio con 4 milioni 137 mila spettatori e il 21% di share. In particolare, il primo episodio dal titolo “Il gioco del destino” ha raggiunto 4 milioni 366 mila spettatori e il 20.3% di share, mentre il secondo “Una scelta impossibile” ha conquistato 3 milioni 886 e il 21.9% di share.

Sempre, in prima serata, su Rai 2 la trasmissione “Boss in incognito” con Max Giusti, è stata vista da 1 milione 425 mila spettatori e il 7.7% di share. Su Rai 3 sempre grande interesse per le inchieste di “Report” che hanno ottenuto 1 milione 909 mila spettatori con il 9,4% di share. In seconda serata su Rai 1 “Cronache Criminali” dedicato al massacro del Circeo è stato visto da 931 mila spettatori con il 9,1% di share e su Rai 2 “Re Start” ha segnato 196 mila telespettatori con il 2,6%. Sulla terza rete, invece, “Illuminate” che ha visto al centro della puntata il talento di Franca Valeri ha registrato 662 mila spettatori pari al 4,9 di share.

Su Rai 1 sempre leader del preserale “L’Eredità” con 4 milioni 787 mila spettatori e il 26,1% di share, mentre nell’access prime time vince Amadeus con “I soliti ignoti il ritorno” che ottiene il 22% e 5 milioni 27 mila telespettatori. Nella stessa fascia su Rai 3, “Blob di tutto di più” ha segnato di 1 milione 5 mila spettatori (4,8% di share), “Caro Marziano” con Pif 1 milione 181 mila (5,4 % di share) e “Il cavallo e la torre” di Marco Damilano è stato seguito da 1 milione 508 mila spettatori (6,8%). Sempre bene la soap “Un posto al sole”, seguita da 1 milione 713 mila pari al 7,4% di share.

Nel day time di Rai 1, in evidenza gli ascolti di “Storie Italiane” che nella seconda parte ha ottenuto il 19,4% di share e 1 milione 197 mila spettatori e di “E’ sempre mezzogiorno!” con 1 milione 783 mila spettatori e il 16,4% di share. Bene anche “Oggi è un altro giorno” con il 16% di share e 1 milione 897 mila spettatori e “Il Paradiso delle signore” con il 19,9% e 2 milione 52 mila spettatori. Continua il trend positivo per “La vita in diretta” che è stata vista da 2 milioni 754 mila spettatori con il 22,2% di share.

Su Rai 2, prosegue il successo per Fiorello e il suo “Viva Rai 2!” con il 13,4% mila di share e 632 mila spettatori. Bene anche “I fatti vostri” con l’8,7% di share e 592 mila spettatori nella prima parte e l’8,5% di share e 895 mila spettatori per la seconda parte. Nel pomeriggio “Ore 14” ha raccolto 774 mila spettatori con il 6% di share. Buon risultato per “Bellamà” che ottiene il 6% di share con 633 mila spettatori. Nel day time di Rai 3, da segnalare “Agorà” con 347 mila spettatori e il 6,9 % di share e “Quante Storie con 724 mila spettatori e il 5,8 %. Nel pomeriggio, ottimi gli ascolti per “Geo” con il 13,1% di share e 1 milione 633 mila spettatori.

Complessivamente le reti Rai vincono in prima serata il 41% di share e 9 milioni 108 mila spettatori e nell’intera giornata il 39,2% di share e 3 milioni 684 mila spettatori, mentre in seconda serata registrano il 33,6% con 3 milioni 506 mila.