RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * PUNTATA DELL’8 DICEMBRE 2019, « DON MASSIMILIANO PUSCEDDU, UN PRETE DI CAMPAGNA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Un giorno in pretura. St 2019/20 – Don Massimiliano Pusceddu: un prete di campagna. Un giorno in pretura racconta il processo a Don Massimiliano Pusceddu, un prete molto conosciuto in Sardegna per la sua attività apostolica e per il suo attivismo nella comunità di Vallermosa, un piccolo paese in provincia di…

LINK VIDEO