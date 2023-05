RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ” / IL MONDO CHE VERRÀ: “ * PUNTATA 21 MAGGIO 2023, « OSPITI GILBERTO PICHETTO FRATIN – RITA NICOLINI – LUCA ZAIA – GIULIO TREMONTI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

17.34 - domenica 21 maggio 2023

Mezz’ora in più. St 2022/23 – Puntata del 21/05/2023. L’alluvione in Emilia Romagna e la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni; il ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata. Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, la direttrice dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civid.

Mezz’ora in più – Il Mondo che verrà.St 2022/23 – Puntata del 21/05/2023

Il vertice del G7 in corso a Hiroshima; le elezioni in Grecia. Ospiti di Lucia Annunziata il presidente della Commissione Esteri della Camera Giulio Tremonti, i giornalisti Simone Pieranni e Tonia Mastrobuoni.

