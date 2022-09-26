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RAI 1 * “PORTA A PORTA” – 26/9: « CDX / STORICO CONSULTAZIONI NAZIONALI – SENATO 2018 – CAMERA 2018 – EUROPEE 2019 / FDI 4,3% – 4,4 – 6,5 / LEGA 17,6 – 17,4 – 34,5 / FI 14,4 – 14,0 – 8,8 »
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00.51 - lunedì 26 settembre 2022
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