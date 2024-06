PAT * “VIVERE IL PARCO 2024”: «CONCERTI – VISITE BOTANICHE – LABORATORI – ATTIVITÀ PER BAMBINI, A TERME DI LEVICO DAL 27/6»

11.43 - giovedì 13 giugno 2024

“Vivere il Parco 2024”, il programma.Parco delle Terme di Levico, Valsugana, Trentino. E’ alle porte la ventesima edizione di “Vivere il Parco”, il programma di attività culturali proposta dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento, che nel periodo estivo anima il Parco delle terme di Levico. “Vivere il Parco” è un’insieme di iniziative che comprendono concerti, visite botaniche, laboratori rivolti agli adulti, attività per bambini e appuntamenti letterari. La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita. A seguire il programma.

Concerti

Il primo appuntamento con la musica è previsto per giovedì 27 giugno ad ore 21.00 con Atlantis Trio che presenta il progetto Anima Mundi in cui la cultura musicale indiana incontra quella occidentale. Sono proposte melodie popolari ed ampi spazi di improvvisazione, temi ispirati dalla tradizione indiana, irlandese e spagnola. I musicisti sono Deobrat Mishra al Sitar, Roberto Olzer al pianoforte e Prashant Mishra al Tabla.

Giovedì 11 luglio alle ore 21.00 il secondo appuntamento con il Duo Filippo Gambetta (mandolino brasiliano e organetto) e Alessandro Scotto d’Aniello (chitarra brasiliana a 7 corde) che accompagnano gli ascoltatori in un viaggio che parte dai climi carioca di inizio secolo, lo “Choro”, musica strumentale con molteplici influenze, al confine tra romanticismo musicale mitteleuropeo e ritmi afro fino alla scoperta del joropo, del merengue e del valzer.

Giovedì 18 luglio ore 18.30 nel parco e in caso di maltempo ad ore 20.30 presso il Palalevico di Levico Terme si esibisce l’Orchestra di fiati del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda. I cinquanta musicisti presentano il progetto musicale “Bonporti Winds” Greatest Hits from Broadway and Movies che comprende alcuni tra i più celebri successi tratti dai “Musicals” e da colonne sonore di film. Il repertorio conosciuto dal grande pubblico è estremamente godibile e molto accattivante. Dirige il maestro Giancarlo Guarino.

Mercoledì 24 luglio ad ore 21.00 è la volta del Max De Aloe Quartet che presenta il nuovo progetto Melodic Monk dedicato alla musica del geniale compositore e pianista Thelonious Monk riproposta in una vesta inconsueta, bizzarra e spiazzante con un’armonica cromatica a condurre le danze. Una scelta di composizioni di Thelonious Monk affidate allo stile melodico e suadente dell’armonica di Max De Aloe e del suo quartetto composto da Roberto Olzer al pianoforte, Marco Mistrangelo al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria.

Martedì 30 luglio ad ore 21.00 Le Scat Noir propongono un concerto che nasce dall’incontro di tre giovani musiciste caratterizzato dall’unione e dalla diversità del background musicale delle tre componenti con brani originali alternando brani a cappella ad altri con accompagnamento strumentale. Il trio è formato da Natalia Abbascià – voce e violino, Ginevra Benedetti – voce e Sara Tinti, voce e pianoforte.

Il programma musicale si conclude lunedì 5 agosto ad ore 21.00 con l’esibizione del pianista Edoardo Bruno che propone le celebri Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach.

Venerdì 19 luglio ore 21.00 lo scrittore Mauro Covacich propone il reading Kafka. Dopo i tre monologhi dedicati a Svevo, Joyce e Saba, che lo hanno portato nei teatri italiani a sperimentare una nuova forma di lettura performativa, Mauro Covacich continua la sua “autobiografia per procura” offrendoci ora un reading dal suo nuovo libro Kafka.

Teatro per bambini

Dedicati ai bambini due divertenti spettacoli pensati per i più piccoli e rivolti alle famiglie. Il primo spettacolo, La Principessa rapita di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj, è programmato per mercoledì 17 luglio ore 18.00. Mercoledì 7 agosto alle 18.00 è la volta di Biancaneve on the Road di e con Maria Vittoria Barrella e Alessio Kogoj, spettacolo tratto dalla celeberrima fiaba dei fratelli Grimm.

Nell’ambito della rassegna LEVICO INCONTRA GLI AUTORI, ideata e curata della Biblioteca Comunale di Levico Terme e da La Piccola Libreria, il parco ospita appuntamenti letterari presentando novità librarie di argomenti diversi: narrativa, saggistica, montagna e paesaggio e proposte per bambini. Di seguito gli appuntamenti presso l’installazione Sequoia:

Sabato 29 giugno ore 18.00

LUCA BIANCHINI

Il cuore è uno zingaro (Mondadori, 2024)

Venerdì 5 luglio ore 18.00

Rassegna Junior

SILVIA BORANDO

Storie brevi…e non! (Minibombo, 2024)

Sabato 6 luglio ore 18.00

SUSANNA BISSOLI

I folgorati (Einaudi, 2024)

Venerdì 12 luglio ore 18.00

ALBERTO PELLAI

Allenare alla vita. I dieci principi per ridiventare genitori autorevoli (Mondadori, 2024)

Sabato 13 luglio ore 18.00

PAOLI PACI

La montagna delle illusioni (Piemme, 2024)

Domenica 21 luglio ore 11.00

HELENA JANECZEK

Il tempo degli imprevisti (Guanda, 2024)

Venerdì 26 luglio ore 18.00

FRANCESCA MACCANI

Agata del vento. Un romanzo di mare e cielo (Rizzoli, 2024)

Sabato 27 luglio ore 18.00

ALICE BASSO

Una festa in nero (Garzanti, 2024)

Mercoledì 31 luglio ore 18.00

ENRICO CAMANNI

La montagna sacra (Laterza, 2024)

Sabato 3 agosto ore 18.00

PAOLO ROVERSI

L’ombra della solitudine (Marsilio, 2024)

Una morte onorevole. Un caso alla vecchia maniera per il commissario Botero (Mondadori, 2024)

Domenica 4 agosto ore 11.00

ARNO CAMENISCH

Anni d’oro – Premio Itas 2024 (Keller, 2024)

Giovedì 8 agosto ore 18.00

LISA GINZBURG

Una piuma nascosta (Rizzoli, 2023)

Sabato 10 agosto ore 18.00

ANDREA ZANNINI

Controstoria dell’alpinismo (Laterza, 2024)

Martedì 20 agosto ore 18.00

PAOLO MORANDO

Il bombarolo. La strage dimenticata di via Fatebenefratelli. (Feltrinelli, 2024)

Venerdì 23 agosto ore 18.00

MARCELLO SIMONI

Morte nel chiostro (La nave di Teseo, 2024)

Sabato 24 agosto ore 18.00

DANIELE ARISTARCO

Come essere vento (Mondadori, 2024)

Mercoledì 28 agosto ore 18.00

GIOVANNA MATTIOLI

Giardini al Cinem” (Pendragon)

Venerdì 30 agosto ore 18.00

VALERIA TRON

Pietra dolce (Salani, 2024)

Visite botaniche e laboratori

Anche nel 2024 continueranno le visite storico-botaniche guidate al parco. L’itinerario proposto offre la possibilità di ammirare e identificare i principali alberi del parco e di conoscere elementi della storia del parco. L’appuntamento è fissato ogni martedì dal 25 giugno al 10 settembre (escluso il 13 agosto) ad ore 16.00 con punto di ritrovo presso l’entrata principale del parco in Viale Rovigo.

A bambini e adulti sono dedicati laboratori didattico-creativi e corsi su tematiche naturalistiche.

I laboratori rivolti agli adulti sono programmati ad ore 15.30 presso la terrazza della serra. Di seguito le proposte:

Mercoledì 26 giugno

RIMEDI NATURAL NELL’ORTO Polveri, macerati e decotti utili a mantenere gli ortaggi del nostro orto nel rispetto dell’ambiente

Mercoledì 3 luglio

IL TERRARIO Realizziamo un terrario: un ecosistema in miniatura per la coltivazione in un ambiente controllato.

Mercoledì 17 luglio

ROTAZIONE E CONSOCIAZIONE NELL’ORTO Associamo gli ortaggi per avere un orto più sano e produttivo.

Mercoledì 24 luglio

SCIROPPI E PREPARAZIONI CASALINGHE ESTIVE

Utilizziamo quello che la natura ci regala in estate per rinnovare la nostra tavola!

Mercoledì 31 luglio ore 15.30

I FIORI DELL’ESTATE

Consigli e curiosità sulle fioriture estive che meglio arredano i nostri giardini e i nostri balconi.

A cura di Michele Grieco, tecnico superiore del verde del parco

Mercoledì 7 agosto ore 15.30

UNGUENTI E RICETTE SALUTISTICHE DELLA TRADIZIONE POPOLARE

Prepariamo assieme i rimedi antichi delle donne alpine.

Cosa portare: grembiule, piccoli barattoli di vetro con coperchio.

A cura di Linda Martinello

Mercoledì 21 agosto ore 15.30

LE ERBACEE PERENNI

Cosa sono le erbacee perenni?

Introduciamo dei cenni storici di come si è evoluto il giardinaggio moderno e analizziamo questi fiori alla moda e il loro utilizzo nel giardino.

A cura di Michele Grieco, tecnico superiore del verde del parco

Il giovedì ad ore 10.30, presso la terrazza della serra, i laboratori didattici sono rivolti a bambini e ragazzi prevedono momenti di creazione ed esplorazione con l’intento di stimolare la loro sensibilità nel rispetto dell’ambiente.

Giovedì 11 luglio ore 10.30

CUORE CON CANNUCCE DI CARTA. Utilizzando cannucce realizzate con vecchie riviste, tempera, fil di ferro e rafia realizziamo un cuore decorativo da appendere in casa.

Giovedì 18 luglio ore 10.30

PAPAVERI. Fiori di papavero con i cartoni delle uova, tempera, cartoncini e scovolini

Giovedì 25 luglio ore 10.30

CALEIDOSCOPIO COLORATO. Con un tubo di cartone, carta da pacco, perline, glitter e materiale di recupero realizziamo un caleidoscopio.

Giovedì 1 agosto ore 10.30

QUADRO CON ROTOLI DI CARTA IGIENICA. Facciamo una simpatica composizione con rotoli della carta igienica

Giovedì 8 agosto ore 10.30

CIONDOLO CON FIORI PRESSATI E RESINA. Raccogliamo fiori di prato nel parco e sperimentiamo la pressa. Realizziamo la nostra composizione preferita da conservare sotto resina in uno speciale ciondolo.

Giovedì 22 agosto ore 10.30

STAMPA CON STYROFOAM. Vaschette alimentari di recupero, uso di tempere, bastoncini per incidere e cartoncino bianco su cui stampare la propria opera d’arte.

L’iscrizione ai laboratori e alle visite botaniche è obbligatoria:-mail: info@visitvalsugana.it – Tel. 0461 727700.

MOSTRA Spazi cólti: i giardini nella storia d’Occidente

La mostra è allestita presso Villa Paradiso all’interno del parco e vuole evidenziare, attraverso una selezione di immagini, filmati, documenti e oggetti le peculiarità dei giardini e parchi che sono la sintesi di saperi e forme artistiche diverse, per sensibilizzare nei confronti di un patrimonio storico-culturale quanto ambientale da salvaguardare e tutelare. Gli sguardi sui giardini storici di diverse epoche, trasformati nel tempo da beni privati a risorsa pubblica si concentreranno sull’evoluzione degli stili e del concetto stesso di giardino da luogo ideale a luogo reale.

Orario d’apertura:

Orario d’apertura

da martedì a domenica 10.00-13.00 e 14.00-18.30 (luglio e agosto fino alle 19.00)

mercoledì 14.00-18.30 solo al mattino (luglio e agosto fino alle 19.00)

CHIUSO: lunedì e 15 agosto

In allegato il programma

Il programma è consultabile anche al seguente link:

https://www.provincia.tn.it/content/download/108289/2180325/file/PROGRAMMA_VIVERE_IL_PARCO_2024_(1).pdf

Per informazioni:

Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale

Provincia autonoma di Trento

Tel. 0461 495788 (Parco di Levico) 0461 496123 (segreteria)

e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Luoghi/Il-Parco-delle-Terme-di-Levico

facebook: parco delle terme di Levico

Instagram: Parco delle Terme di Levico (@parcolevico)

(us)