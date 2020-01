RAI 1 * “ LINEA VERDE “: “ ALLA SCOPERTA DELLA FORESTA DI TARVISIO, IN FRIULI VENEZIA GIULIA »

Domenica 26 gennaio alle 12.20 su Rai1 “Linea Verde” sarà in Friuli. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione di Peppone Calabrese, si addentreranno nella Foresta di Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, la più estesa d’Italia, sino al confine con Austria e Slovenia. L’Italia è un grande bosco: infatti, un terzo della sua superficie è ricoperta da alberi, un patrimonio da scoprire e custodire.

Uno dei doni più importanti che regala il bosco è il legno. Beppe scoprirà come si “coltiva” un bosco, come si taglia un tronco, cercando di capire come si possa trasformare. La Muccitelli racconterà la magia dei suoi alberi che “suonano”, come gli abeti di risonanza con cui si costruiscono strumenti di pregio, senza dimenticare gli abitanti che lo popolano, come uno degli animali più rari ed elusivi, che recentemente è tornato nella foresta: la lince. Peppone come sempre sarà sulle tracce di prelibatezze da gustare. Dalla Val Canale al Monte Lussari la strada è lunga.