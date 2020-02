RAI 1 * “ DREAMS ROAD “: « VIAGGIO DALLE FORESTE DELLA POLONIA AL MAR BALTICO »

Dreams Road. Dalle foreste della Polonia al mar Baltico. Il viaggio Europeo targato Dreams Road, iniziato sulle strade della Germania, prosegue su Rai, domani, sabato 8 febbraio, alle 11.30, in Polonia, la grande Polonia, terra di foreste antichissime, di boschi, di laghi e di splendide città. Una terra dal patrimonio storico, culturale e naturale unico che vanta ben 22 parchi nazionali e circa 500 riserve poste sotto tutela. Entrati in Polonia la prima tappa è Breslavia, la città capoluogo della Bassa Slesia, la regione che per la sua bellezza è spesso paragonata alla Valle della Loira.

Visitata Breslavia, Emerson e Valeria proseguono sulle strade della Slesia polacca, terra verde, ricca di storia, leggende e misteri e punteggiata da numerosissimi castelli e raggiungono Cracovia, il gioiello della Polonia. Da Cracovia il viaggio prosegue a Varsavia per poi puntare a nord ed entrare in Lituania, la nazione più meridionale tra i paesi baltici, paese più esteso e popolato dei Paesi Baltici: paese dalla lunga e tormentata storia, che ha conosciuto la propria indipendenza dal regime sovietico, solo nel 1991. In Lituania Emerson e Valeria scoprono la bella città di Vilnius per poi puntare verso il Mar Baltico e la Penisola Curlandese, angolo di una Lituania sconosciuta, riserva naturale protetta che dall’anno 2000, è Patrimonio dell’Umanità.