PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ TU SEI ”: BISESTI, « PROGETTO VINCENTE CHE AIUTA LA SCUOLA NON SOLO AD APRIRSI, MA ANCHE A RINNOVARSI »

“Tu sei”: il progetto di collaborazione tra scuola e impresa. Targato Confindustria Trento e Provincia autonoma di Trento il progetto è giunto alla XIII edizione.

Premiati ieri i progetti più ambiziosi in concorso al premio “Tu sei”. Come ogni anno significativa la qualità delle realizzazioni proposte all’interno di questa iniziativa frutto del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e Confindustria Trento.

“Un progetto capace di anticipare cosa sia il mondo dell’impresa e di lasciare un segno indelebile nel percorso di formazione dei ragazzi coinvolti, l’obiettivo rimane quello di creare una sostanziale osmosi tra queste due dimensioni”, in apertura dell’evento di premiazione sintetizza così l’anima dell’iniziativa il Presidente Fausto Manzana, soffermandosi non solo a constatare i buoni risultati ma rilanciando: “Il prossimo passo sarà inserire questo progetto in un percorso di formazione che Confindustria sta disegnando per i propri imprenditori”.

Il progetto “Tu sei” raccoglie anche il plauso del Presidente della Provincia Maurizio Fugatti “Desidero complimentarmi con tutti gli attori di “Tu sei”; un progetto che ha radici profonde, ma che guarda al futuro con grande capacità innovativa. Il rapporto tra il mondo della scuola e quello delle imprese è centrale e anche quest’anno, nonostante la pandemia siete riusciti a portare avanti il progetto con serietà e volontà. L’Autonomia del Trentino è fiduciosa e orgogliosa dei risultati che anche quest’anno avete raggiunto”.

Riscontri positivi che arrivano anche dall’Assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti il quale sottolinea la caratterizzazione di un “progetto vincente che mette in campo una serie di esperienze trasversali che aiutano la scuola non solo ad aprirsi, ma anche a rinnovarsi”.

Notevoli anche quest’anno i numeri: 17 progetti (9 quelli in gara, 8 quelli in corso di realizzazione perché biennali), 316 studenti coinvolti, 17 imprese e 17 gli istituiti scolastici coinvolti.

“A fronte delle numerose e variegate soluzioni presentate dagli alunni, tutte, nessuna esclusa, si sono distinte per creatività, talento, operosità” segnala Stefania Segata Vicepresidente di Confindustria Trento con delega al Capitale Umano e Giovani.

Il progetto “Tu sei” parallelamente, oltre alla dimensione progettuale, si configura come occasione importante di orientamento dei ragazzi al mercato del lavoro ancorandosi a tre valori fondamentali: formazione, territorio e visione di lungo periodo, necessari ad istituire un’esperienza essenziale all’interno di un percorso formativo di valore.

Alla cerimonia di premiazione, sostenuta da Südtiroler Sparkasse Ag e Fondazione Trentino Università, sono intervenuti: Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Fausto Manzana, Presidente di Confindustria Trento, Roberto Busato, Direttore Generale di Confindustria Trento, Mirko Bisesti, Assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Stefania Segata Vicepresidente di Confindustria Trento, Sergio Casetti Presidente commissione di valutazione progetti “Tu sei”, Viviana Sbardella, Sovrintendente scolastico Provincia Autonoma di Trento, Cristina Ioriatti Dirigente del servizio formazione professionale, terziaria e funzioni di sistema della PAT.

*

I progetti vincitori d i quest’anno sono:

per la categoria realizzazioni annuali Istituti Compresivi

Istituto comprensivo di Avio con Falconeri Srl

per la categoria realizzazioni biennali Istituti Compresivi

Istituto comprensivo di Borgo Valsugana con Dial Funghi Srl

per la categoria realizzazioni annuali Istituzioni Formative

CFP Enaip di Cles con Ecotrentino

per la categoria realizzazioni annuali Istituti secondari di II grado

ITT “M. Buonarroti” di Trento con GPI Spa

Dalla commissione del progetto sono state assegnate delle menzioni particolari, nello specifico:

MENZIONE SPECIALE per l’orientamento di qualità

CFP Enaip di Borgo Valsugana con Silvelox Group Spa

MENZIONE SPECIALE per la creatività

Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche con Manica Spa

MENZIONE SPECIALE per la didattica innovativa

Liceo “Galileo Galilei” di Trento con Delta Informatica Spa

MENZIONE SPECIALE Sparkasse per l’impatto digitale

ITE “A. Tambosi” di Trento con Segata Spa