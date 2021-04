PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * #RIPARTITRENTINO: « AL VIA I CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO D’AZIENDA, VENERDÌ 30 APRILE LA CHIUSURA DEI TERMINI »

C’è tempo fino a venerdì 30 aprile ore 15 per presentare domanda di contributo a valere sui criteri per il ristoro dei locatori che hanno subito danni economici per il mancato pagamento degli affitti. Contributi per canoni di locazione e affitto d’azienda: chiusura termini presentazione domande.

Scadono venerdì 30 aprile 2021 ore 15.00 i termini per presentare domanda sui criteri “Contributi per canoni di locazione e affitto d’azienda” promossi dalla Giunta all’interno del piano #RipartiTrentino.

La misura è volta a ristorare i proprietari di immobili locati destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore, che hanno rinunciato anche parzialmente ai canoni dei mesi di marzo, aprile o maggio 2020, nonché gli imprenditori che nel medesimo periodo hanno rinunciato al corrispettivo per l’affitto di azienda.

Le domande possono essere inoltrate attraverso l’apposita piattaforma presente sul sito #Ripartitrentino, accedendo alla sezione dedicata ai “Contributi per canoni di locazione e affitto di azienda”.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda, per un massimo di tre immobili e/o un ramo di azienda.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: