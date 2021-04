CONSIGLIO SINDACALE ALPI CENTRALI * INCONTRO CON CONFEDERAZIONI SINDACALI PROVINCE BOLZANO – TRENTO BELLUNO – TIROLO – GRIGIONI: « FOCUS SU SOSTEGNI ALL’ECONOMIA E PROCESSI DI RICOLLOCAZIONE »

Il giorno 22.04.2021 si è tenuto un incontro on-line del Consiglio Sindacale Interregionale Alpi Centrali (CSI-AC/IGR-ZA).

In questo Partenariato sindacale transfrontaliero del Sindacato Europeo sono presenti le Confederazioni Sindacali delle Province di Bolzano, Trento, Belluno, Tirolo (Austria) e Grigioni (CH).

Il tema dell’incontro era un raffronto transfrontaliero sulle politiche del mercato del lavoro nei tempi della pandemia.

Oltre ad un confronto sulle difficoltà occupazionali nei diversi settore produttivi dei Territori interessati, si è anche affrontato il tema delle prospettive del mercato del lavoro e degli interventi necessari.

In particolare si è convenuto sulla necessità di una riorganizzazione dei servizi pubblici per il lavoro in modo da prendersi carico in modo efficace dei disoccupati e di sostenere, oltre ai sostegni all’economia, i processi di ricollocazione.

L’incontro si è concluso con un impegno comune delle Confederazioni dei differenti Territori rappresentati di intensificare la concertazione con i governi e le associazioni datoriali locali per evitare il rischio dell’aumento dei tassi di disoccupazione.

Infine si è concordato di rincontrarsi per discutere l’applicazione del Recovery Plan nelle Regioni Alpine.

*

Arno Russi

Presidente / Präsident

*

Am 22.04.2021 fand eine on – line Konferenz des Interregionalen Gewerkschaftsrates Zentralalpen (IGR-ZA/CSI-AC).

In diesem Gewerkschaftsrat der Europäischen Gewerkschaftsbewegung sind die Gewerkschaftsbünde der Länder Südtirol, Tirol, Graubünden, Trentino und Belluno vertreten.

Thema des Treffens war ein grenzüberschreitender Vergleich zur Arbeitsmarktpolitik in Zeiten der Pandemie.

Neben einer Gegenüberstellung über die schwierige Beschäftigungslage in den verschieden Wirtschaftsbereichen der interessierten Territorien, befasste man sich auch mit den arbeitmarktpolitischen Aussichten und der notwenigen Maßnahmen.

Im Besonderen war man der gemeinsamen Überzeugung, dass eine Neuausrichtung der öffentlichen Arbeitdienste notwendig ist um effektiv Arbeitslose zu unterstützen und, neben den Hilfen für die Wirtschaft, auch berufliche Neuorientierung zu fördern.

Das Treffen endete mit einer gemeinsamen Verpflichtung der Gewerkschaftsbünde der vertretenen Territorien den sozialen Dialog mit den lokalen Regierungen und Arbeitgeberverbänden zu intensivieren um dem Anstieg der Arbeitslosenzahlen entgegenzuwirken.

Man hat schließlich ein weiteres Treffen vereinbart um die Umsetzung des Recovery Plan in den Alpenländern zu untersuchen.

*

Anton v.Hartungen

Segretario/ Sekretär