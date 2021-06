PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DIALOGHI CON LE MINORANZE: « INCONTRO PUBBLICO SULLA PIATTAFORMA LIFESIZE, MARTEDI 29 GIUGNO ALLE 18.00 »

Incontro pubblico sulla piattaforma Lifesize alle ore 18.00. Dialoghi con le Minoranze: domani il primo appuntamento.

“Le minoranze contano: la ricerca sociolinguistica dell’Università degli Studi di Trento” è il titolo del primo dialogo pubblico con le minoranze linguistiche del Trentino, previsto in calendario a fine giugno, che fa parte del ciclo di incontri “Dialoghi con le Minoranze”. Si tratta di appuntamenti pensati per approfondire temi di interesse delle comunità ladina, mòchena e cimbra, che comunque sono rivolti a tutti i cittadini del territorio provinciale, dal momento che riguardano da vicino le politiche dell’Autonomia.

Alle ore 18, in collegamento attraverso la piattaforma Lifesize, sono previsti i saluti istituzionali.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti avvierà idealmente con un videomessaggio i lavori, al quale seguiranno i saluti del consigliere ladino del Consiglio provinciale di Trento Luca Guglielmi e dell’assessore alle Minoranze linguistiche della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol Manfred Vallazza. Quindi gli interventi degli esperti, che presenteranno e commenteranno la ricerca sociolinguistica. Modera l’incontro Anna Maria Trenti kaufman, già direttrice dell’Istituto cimbro di Luserna – Kulturinstitut Lusérn.

*

Questi gli interventi previsti nel pomeriggio:

Patrizia Cordin, docente di Linguistica generale Università degli Studi di Trento;

Gabriele Iannaccaro, docente di Linguistica generale Università degli Studi di Milano Bicocca;

Fernando Ramallo, docente di Sociolinguistica, Universidade de Vigo, Spagna

Sabrina Rasom, direttrice Istituto culturale ladino – Istitut cultural ladin “Majon di Fascegn”

Per seguire i “Dialoghi con le minoranze” è necessario collegarsi a questo link: https://bit.ly/3cOinnH