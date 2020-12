SEN. CONZATTI (IV) * MORTE AGITU IDEO GUDETA: « LE DINAMICHE DELL’OMICIDIO NON SONO ANCORA BEN CHIARE, PER QUESTO CONFIDO IN UN RAPIDO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI »

“Un atto di violenza inaudito quello che ha coinvolto Agitu Ideo Gudeta conosciuta come la “regina delle capre’ uccisa brutalmente nella propria abitazione.

Ho avuto modo il piacere di conoscerla e non serve dire che è una donna straordinaria per forza, solarità e coraggio. Non riesco ad accettare che sia successo e per questo fatico a parlare di lei al passato.

Ma va sottolineato che si tratta di una donna, una lavoratrice instancabile, da tempo vittima di soprusi e minacce. Le dinamiche dell’omicidio non sono ancora ben chiare, per questo confido in un rapido svolgimento delle indagini.

Dobbiamo reagire, tutti, con la forza delle punizioni contro reati abnormi ma ancora di più contro un degrado sociale e culturale che va bruscamente fermato”. Così Donatella Conzatti Senatrice di Italia Viva e membro della commissione per il femminicidio del Senato