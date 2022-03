PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PARI OPPORTUNITÀ: « 90 MILA EURO PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE – PROMOZIONE – SENSIBILIZZAZIONE »

10.10 - sabato 12 marzo 2022

Pari opportunità, 90 mila euro per iniziative di educazione, promozione e sensibilizzazione. Ammessi progetti annuali e singole iniziative di sensibilizzazione; stabiliti i criteri e i termini per le domande.

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana ha approvato i criteri e le relative risorse finanziarie per la concessione dei contributi e la realizzazione di interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione nell’ambito delle pari opportunità.

Stanziati complessivamente 90.000 euro: 75.000 per il finanziamento di progetti annuali e 15.000,00 per singole iniziative di sensibilizzazione.

“Si tratta della possibilità prevista dalla specifica legge provinciale per la promozione della cultura delle pari opportunità: per contrastare le discriminazioni e la violenza verso le donne, ridurre gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità e promuovere la condivisione dei tempi di cura, perché possa essere favorita un’equa ripartizione delle responsabilità familiari tra uomini e donne e riaffermato il valore sociale della maternità”, ha spiegato l’assessore Segnana. “Rispetto al 2021 per i progetti annuali sarà garantito in via prioritaria il contributo a quello che otterrà il punteggio migliore in ciascun distretto famiglia e costituirà punteggio il possesso dell’ente di una certificazione “Family in Trentino”, “Family Audit” o “Family Audit Executive”, ha detto ancora l’assessore.

Il provvedimento indica i soggetti beneficiari, la tipologia di progetti e le iniziative di sensibilizzazione finanziabili, i criteri di priorità e la griglia di valutazione per i progetti annuali. Sia i progetti annuali che le singole iniziative di sensibilizzazione, che non avranno scopo di lucro, dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2022.

Nello specifico, sono due le linee di finanziamento rivolte a privati: una riguarda i progetti annuali e prevede un importo massimo del contributo di 8.000 euro; le domande di contributo possono essere presentate dal 17 marzo al 19 aprile 2022.

La seconda linea di finanziamento è dedicata a singole iniziative di sensibilizzazione e prevede un importo massimo del contributo di 2.000 euro. In questo caso è possibile presentare domanda nel corso del 2022 almeno 45 giorni prima della data di realizzazione della singola iniziativa (per le iniziative da realizzarsi in dicembre il termine è il 10 novembre 2022).

Il contributo è concesso nella misura dell’80% sul totale delle spese ammissibili e sulla base del piano finanziario presentato.

I soggetti pubblici potranno essere coinvolti in qualità di partner nei progetti e nelle iniziative presentate da privati. Per i progetti e le iniziative di sensibilizzazione che coinvolgono istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell’infanzia, è necessaria una valutazione preventiva da parte di IPRASE della domanda presentata.

La modulistica per inoltrare la domanda si trova sul sito internet della Provincia all’indirizzo:

Informazioni possono essere richieste all’indirizzo umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it. Altre info su