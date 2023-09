DEGASPERI E CANESTRINI (ONDA) * AMMINISTRATIVE PAT * « TOUR DIMOSTRATIVO IN BICICLETTA PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDÀTI, A ROVERETO (9/9 – 10.30) »

19.02 - mercoledì 6 settembre 2023

Sabato 9 settembre alle 10.30 il Consigliere provinciale Filippo Degasperi e la capolista di Onda Gloria Canestrini presentano la squadra dei candidati della Vallagarina alle prossime elezioni provinciali. Tra loro volti noti della città di Rovereto e dintorni come il Consigliere comunale Gabriele Galli, il medico Giovanni Spagnolli, gli istruttori di atletica e sport Germano Fatturini e Marco Moientale, l’assistente di laboratorio Catello Muollo, la professoressa Marina Naimor, l’ex Consigliere comunale di Ala Angelo Trainotti, l’infermiera Meri Vicentini e la pensionata Daniela Gualazzi.

L’incontro con la stampa si terrà a Rovereto in via Campagnole 30, dove ha la sede Onda e dove corre una delle piste ciclabili interrotte e insicure presenti in città. Con l’occasione alcuni candidati si presenteranno in bicicletta ed effettueranno un piccolo tour dimostrativo della necessità di connessione e messa in sicurezza della rete ciclabile della città e dei borghi limitrofi.Oltre alla stampa tutta la popolazione è invitata.