PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ONORIFICENZA CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA: SEGNANA, « GIORGIA DEPAOLI, ORGOGLIOSI DEL SUO IMPEGNO NELL’àMBITO DEL VOLONTARIATO »

Segnana: “Giorgia Depaoli, orgogliosi del suo impegno nell’ambito del volontariato”. “Il Trentino è orgoglioso dell’onorificenza a Cavaliere al Merito della Repubblica assegnata dal Presidente Sergio Mattarella a Giorgia Depaoli per l’impegno profuso durante i lunghi mesi dell’emergenza sanitaria Covid-19.

“Ci sentiamo tutti orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento”, commenta l’assessore alle politiche sociali ed alla salute, Stefania Segnana.

“Siamo un territorio che si è sempre distinto per la forte propensione dei cittadini al volontariato – Segnana – questo riconoscimento, come ha commentato la stessa Giorgia Depaoli, è collettivo. Fa ancora più piacere che ad essere riconosciuta Cavaliere della Repubblica, sia una donna. In Trentino sono davvero tante e ‘silenziose’ le donne che si dedicano con grande passione all’aiuto di chi ha bisogno. Un grazie speciale a tutte loro e a tutti i volontari trentini che si sono distinti anche in questa difficile emergenza per l’impegno profuso”.