CARABINIERI – VIPITENO (BZ) * « ENTRA DAL BRENNERO CON 10 CHILOGRAMMI DI COCAINA, ARRESTATA UNA DONNA RESIDENTE IN TOSCANA »

09.49 - mercoledì 8 febbraio 2023

I militari della Compagnia Carabinieri di Vipiteno hanno arrestato una donna residente in Toscana che era appena entrata dal Brennero con 10 chilogrammi di cocaina. 10 chili di cocaina, per un valore sul mercato della droga di oltre trecentocinquantamila euro. Li hanno trovati e sequestrati i carabinieri in una macchina controllata alla barriera autostradale di Vipiteno. L’autista residente in Toscana ma di origini albanesi, aveva appena passato il confine in direzione sud quando è stata fermata a un usuale posto di controllo, predisposto anche con l’ausilio di una unità cinofila antidroga del Nucleo di Laives.

Sono stati propri i cani Chip e Heni a segnalare il veicolo, addestrati ad utilizzare il proprio fiuto per il rinvenimento di sostanze stupefacenti. È seguita giocoforza una ricerca più approfondita sul mezzo, sui punti della carrozzeria segnalati dai due cani. Ed è proprio nei parafanghi anteriori della macchina che è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, suddivisa in 10 panetti, posti all’interno di un’intercapedine della carrozzeria. La donna è stata quindi arrestata con l’accusa di detenzione d’ingente quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Resta ora da capire a chi fosse destinato il carico, considerato la notevole quantità di droga rinvenuta.

Ai sensi delle vigenti norme, ovviamente alla stessa è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE). È stata richiesta l’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato, disponendo la custodia cautelare in carcere, presso l’istituto femminile di Trento.