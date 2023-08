CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * ARTE TRENTINA: « IL VICEPRESIDENTE PACCHER PREMIA CON UNA TARGA IL PITTORE FABIO RECCHIA »

16.42 - venerdì 4 agosto 2023

Fabio Recchia, nome importante per l’arte trentina, è stato ospite in Regione del vicepresidente del Consiglio Roberto Paccher. Recchia come poeta ha alle spalle 50 pubblicazioni personali ed è presente su 130 riviste di poesia. Come pittore può contare su 17 mostre personali, 34 collettive sia in Italia che all’estero, 18 cataloghi d’arte e 50 presenze su pubblicazioni d’arte. “In segno di riconoscenza per come ha rappresentato il Trentino e per il suo impegno nel mondo dell’arte e della poesia abbiamo voluto premiare Fabio Recchia con una targa del Consiglio regionale” chiosa Roberto Paccher.