APT VAL DI SOLE (TN) * COPPA DEL MONDO CANOA-KAYAK 2024: «SARANNO QUATTRO I GIORNI DI GARE, A MEZZANA DAL 20 AL 23 GIUGNO»

09.20 - martedì 18 giugno 2024

La grande canoa internazionale ritorna nelle acque della Val di Sole e in particolare del torrente Noce, selezionato dal prestigioso portale «Kayaking Holidays» come uno dei primi dieci corsi d’acqua al mondo e primo in Europa per la pratica del kayak. Dal 20 al 23 giugno nella splendida cornice dello stadio fluviale di Mezzana si disputeranno due importanti eventi internazionali: una prova di Coppa del Mondo di Canoa Kayak e una di Eurocup di Rafting, oltre ai Campionati Italiani di canoa slalom. Saranno quattro i giorni di gare che vedranno i migliori atleti internazionali impegnati nelle principali discipline dell’acqua mossa: discesa e slalom. Negli ultimi decenni, Campioni Olimpici e i più grandi protagonisti a livello mondiale hanno dato spettacolo fra le spumeggianti rapide della Val di Sole: dopo quasi 20 anni di assenza, la prestigiosa Coppa del Mondo di Canoa Discesa ritorna ora a Mezzana per il secondo anno consecutivo, con diverse centinaia di atleti a pagaiare nell’ impetuoso torrente Noce.

L’evento inaugurale della 4 giorni è previsto la mattina di giovedì 20 giugno: a partire dalle ore 10 è infatti in programma la terza prova di Coppa del Mondo di Canoa Kayak Discesa, seguita dalla prima parte di qualifiche della prova sprint. Venerdì 21 giugno seconda parte di qualifiche della prova sprint, seguita al pomeriggio dalla Coppa Europa di Rafting nella versione slalom. Giornata decisamente lunga sabato 22 giugno: alle ore 9.30 in programma la Coppa Europa di Rafting nella versione discesa lunga, seguita dalle finali della Coppa del Mondo di Canoa Kayak sprint (ore 15) e dalle finali di Coppa Europa di Rafting versione RX (gara ad eliminazione diretta nello stesso tratto dello sprint). Grande conclusione domenica 23 giugno: dalle 9.30 alle 13.00 in programma i prestigiosi Campionati Italiani di slalom, un’importante rassegna di lancio verso le Olimpiadi parigine di fine luglio-inizio agosto.

L’intensa 4 giorni sportiva di Mezzana è organizzata dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, Federazione Italiana Rafting e Canoa Rafting Club Pescantina Bussolengo (Verona); decisamente importanti sono il supporto del Comune di Mezzana, Consorzio Turistico Mezzana-Marilleva, APT Val di Sole e Trentino Marketing. Un team di enti per confermare ulteriormente sul palcoscenico internazionale emozionanti discipline in completa sinergia con il circostante ambiente locale, evidenziando un legame particolare con un aspetto decisamente caratterizzante la Val di Sole: l’acqua. L’elemento naturale distintivo solandro, attorno a cui ruotano molte delle opportunità che la valle offre: il fiume Noce, Terme, laghi, cascate.