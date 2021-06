PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 27 GIUGNO, UN DECESSO / UN POSITIVO / 435.203 VACCINAZIONI »

Coronavirus: i dati di domenica 27 giugno 2021. Un decesso, un positivo, 435.203 vaccinazioni.

C’è un nuovo decesso da Covid-19 purtroppo in Trentino, a funestare un bollettino che dal punto di vista degli altri paramenti conferma il trend di miglioramento complessivo della situazione. Si ferma ad unico caso infatti il numero dei nuovi contagi, individuato attraverso i test molecolari (158 quelli analizzati ieri dall’Ospedale Santa Chiara) mentre 859 test rapidi non hanno intercettato nuove infezioni.

A seguito di questo triste epilogo, i reparti di rianimazione sono al momento privi di pazienti covid che nel complesso sono rimasti solo 7, accolti in altri settori dell’ospedale.

Si registrano inoltre 15 nuovi guariti che portano il totale a 44.320.

Stamane risultavano somministrati 435.203 vaccini (di cui 166.553 seconde dosi). Le dosi finora somministrate nelle categorie over 80, 70-79 e 60-69 anni sono rispettivamente 65.734, 83.726 e 92.119.