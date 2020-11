PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INTERVENTI: « TRAFFICO LIMITATO SU STATALE VALSUGANA E TANGENZIALE DI TRENTO PER LAVORI DI BITUMATURA E RIPARAZIONE BARRIERE (IL 13-17-18 NOVEMBRE DALLE 19.30 ALLE 6.00) »

Traffico limitato su statale Valsugana e tangenziale di Trento. I lavori di bitumatura e riparazione delle barriere sono stati programmati nelle ore notturne.

Il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento informa che lungo la strada statale 47 della Valsugana e lungo la statale 12 dell’Abetone e del Brennero, nel tratto della tangenziale di Trento, sono previsti nei prossimi giorni dei lavori di bitumatura e di riparazione delle barriere di sicurezza stradale. Gli interventi, si legge nella nota, comporteranno delle limitazioni e deviazioni al traffico nelle ore notturne.

In particolare, gli interventi sono stati programmati con le seguenti modalità.

Dalle ore 20.00 di venerdì 13 novembre alle ore 06.00 di sabato 14 novembre, verranno chiuse per ragioni di sicurezza entrambe le gallerie di Martignano, con deviazione del traffico lungo il tracciato storico della SS 47 della Valsugana, ora denominata ex SS 47 delle Laste.

Dalle ore 19.30 di martedì 17 novembre alle ore 06.00 di mercoledì 18 novembre e dalle ore 19.30 di mercoledì 18 alle ore 06.00 di giovedì 19 novembre, verrà chiusa la tangenziale di Trento, nella sola direzione Verona, in corrispondenza del viadotto di Canova a Trento Nord. In questo caso, il traffico verrà deviato lungo la viabilità comunale, attraverso l’uscita numero 9, con percorrenza del traffico lungo via Brennero e rientro in tangenziale attraverso lo svincolo di Campotrentino – via Maccani (uscita 7).