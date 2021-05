PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO FUGATTI – GENERALE PAPARELLA: « CON L’ARMA DEI CARABINIERI COLLABORIAMO COSTANTEMENTE, TENIAMO MOLTO A QUESTA SINERGIA »

Fugatti saluta il comandante interregionale dei carabinieri.Il presidente accoglie il generale Paparella: “Collaborazione costante con le forze dell’ordine”.

“Con l’Arma dei carabinieri collaboriamo costantemente. Teniamo molto a questa sinergia con le forze dell’ordine, anche considerate le molte competenze di una terra autonoma come il Trentino. É quindi molto importante per noi mantenere uno stretto contatto con tutti i rappresentanti dell’Arma sul nostro territorio”. Con questo messaggio il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha accolto nei giorni scorsi, nella sede di piazza Dante, il generale Antonio Paparella, comandante interregionale dei carabinieri.

Assieme a Paparella, recentemente insediatosi al comando interregionale “Vittorio Veneto” di Padova che include il Trentino Alto Adige, il generale Marco Lorenzoni, comandante della legione carabinieri “Trentino Alto Adige”, e il colonnello Simone Salotti, comandante provinciale dei carabinieri di Trento. Per la Provincia ha partecipato anche il direttore generale Paolo Nicoletti.

Paparella ha ringraziato Fugatti e la Provincia autonoma per la piena disponibilità e collaborazione che, ha sottolineato, è reciproca. Lavorare in maniera sinergica – questo il suo messaggio -, le forze dell’ordine da un lato e le istituzioni dall’altro, è fondamentale – ha aggiunto – per un interesse comune che è da ricercare a suo avviso in un servizio alla collettività che sia il più efficace e risolutivo possibile.