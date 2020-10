RTL * SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE: « DOMANI OSPITE J-AX, PRESENTERà TUTTA LA SUA MUSICA IN UNA VERSIONE SPECIALE IN ESCLUSIVA »

Domani, lunedì 12 ottobre, l’ospite speciale della “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE” sarà J-AX. Dopo il grande successo della prima puntata con Biagio Antonacci, sarà infatti il cantautore e producer milanese il protagonista della seconda puntata: dalle 21.00 alle 22.30 J-AX presenterà tutta la sua musica in una versione speciale in esclusiva per RTL 102.5 e per la prima volta canterà live il nuovo singolo “Via di qua”, in coppia con Mr. Rain, in uscita oggi venerdì 9 ottobre.

La musica torna a vivere dal vivo con un nuovo programma, una produzione originale RTL 102.5: in studio, a condurre la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE”, saranno Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi con Davide Damiani che dialogheranno con l’ospite, gestendo anche l’interazione col pubblico e alternando i momenti di musica ai racconti di uno degli artisti italiani più amati.

La serata sarà visibile in Radiovisione su RTL 102.5 (Canale 36 DTT e 736 di Sky), sui social di RTL 102.5 e in streaming su rtl.it. Al termine del live J-AX raggiungerà la Social Room dove ci saranno Jessica Brugali e Paola Di Benedetto per continuare a chiacchierare e per rispondere alle domande dei fan in collegamento. Tutti i contenuti speciali ed esclusivi della Social Room saranno visibili in streaming su RTLPLAY.