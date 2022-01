PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCARICO DIRETTORE GENERALE APSS: « COSTITUITA LA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI CHE HANNO RISPOSTO ALL’AVVISO PUBBLICO »

16:00 - 28/01/2022

Direttore generale dell’Apss, costituita la commissione. Selezionerà i candidati alla guida dell’Azienda. La decisione della Giunta, su proposta dell’assessore Segnana.

È stata costituita la commissione per la selezione dei candidati che hanno risposto all’avviso pubblico per l’incarico di direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La delibera approvata oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dall’assessore alla salute Stefania Segnana, prevede che la commissione sia composta da: Monica Billio, professore ordinario del Dipartimento di Economia dell’Università di Venezia, con funzioni di presidente; Enrico Zaninotto, professore ordinario del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, designato dall’Ateneo della città capoluogo; Antonio Fortino, direttore dell’Unità operativa complessa Monitoraggio Lea, Servizi sanitari regionali e Aziende sanitarie presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, designato da Agenas; Franca Bellotti, direttore dell’Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane della Provincia autonoma di Trento, con funzioni di segretario.