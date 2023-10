ON. URZÌ (FDI) * TRIBUNALE ROVERETO (TN) : « NON ESISTE ALCUNA IPOTESI DI CHIUSURA DA PARTE DEL GOVERNO MELONI »

10.54 - mercoledì 4 ottobre 2023

Non esiste alcuna ipotesi di chiusura da parte del governo Meloni del Tribunale di Rovereto che è stato, fra l’altro, espressamente citato all’interno in un ordine del giorno presentato nei giorni scorsi alla Camera a prima firma Urzì e accolto dal Governo.

L’attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, del Governo Monti, che aveva previsto la progressiva chiusura dei piccoli tribunali e l’accentramento di numerosi procedimenti nei tribunali più grandi (con sovraccarico di lavoro e gravi ritardi nelle decisioni), il tutto per un risparmio di spesa, aveva creato negli anni non pochi problemi in materia di gestione della giustizia. Il Governo Meloni, con l’accoglimento dell’ordine del giorno Urzì, si è impegnato per un’analisi della geografia giudiziaria -conseguente al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155-, anche al fine di una rivalutazione delle scelte compiute, che evidentemente non hanno funzionato.

I tribunali sono garanti della tutela del cittadino, presìdi della cultura del diritto, della sicurezza e della presenza e prestigio dello Stato, anche nelle zone più disagiate e periferiche. La chiusura di quelli minori nelle zone montane e nelle isole pone, infatti, un problema logistico e sociale anche relativamente alla perdita di posti di lavoro e progressivo allontanamento da questi centri. Per queste ragioni l’impegno del Governo e di Fratelli d’Italia per una giustizia efficiente e competitiva sono e saranno massimi, anche per favorire gli investimenti e la crescita del Paese.

La posizione del Governo sull’ordine del giorno di Urzì ha posto un chiaro fine alle speculazioni che in questi ultimi mesi erano ruotate attorno a ipotesi di chiusura del tribunale di Rovereto.