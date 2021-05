PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIRO D’ITALIA: « A SEGA DI ALA LA CONFERENZA STAMPA CON FUGATTI – FAILONI – ROSSINI, LUNEDÌ 24 MAGGIO (ORE 11.00) »

Giro d’Italia in Trentino: lunedì a Sega di Ala conferenza stampa di presentazione. Alle ore 11.00 presso Casa ex Groberio.

La “carovana” del Giro d’Italia arriverà in Trentino lunedì nel corso della 16^ tappa, durante la quale i girini scaleranno il Fedaia e il Pordoi. Mercoledì 26 maggio ci sarà una tappa tutta “trentina” con arrivo sulla salita di Sega di Ala. Per presentare l’evento è indetta una conferenza stampa che si terrà lunedì 24 maggio, alle ore 11.00, presso Casa ex Groberio, in località Sega di Ala a poche decine di metri da dove si concluderà la tappa di mercoledì.

Saranno presenti il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, l’assessore allo sport, Roberto Failoni, il sindaco di Ala, Claudio Soini, il Ceo di Trentino Marketing, Maurizio Rossini e il presidente dell’Apt Rovereto e Vallagarina, Giulio Prosser. Interverrà, inoltre, Nicola Conci giovane ciclista su strada di Pergine Valsugana che corre per il team Trek-Segafredo.