PAT * NEVE – SITUAZIONE STRADE: « VIABILITÀ VALLE DI CEMBRA (SS612), RIENTRATI I DISAGI SEGNALATI NELLA PRIMA MATTINATA »

12.22 - giovedì 30 novembre 2023

Situazione strade: gli ultimi aggiornamenti.In corso le operazioni di pulizia da parte del Servizio Gestione Strade. L’estesa precipitazione nevosa che sta interessando il Trentino, ha generato rallentamento e alcuni localizzati disagi alla circolazione, in gran parte derivanti da veicoli privi catene o pneumatici invernali. Sono in corso le operazioni di pulizia delle strade da parte del Servizio Gestione Strade, coadiuvato in determinate tratte dalle imprese private affidatarie del servizio.

Sono stati attivati alcuni presidi antineve per il controllo delle dotazioni invernali nei veicoli, soprattutto per prevenire blocchi di mezzi pesanti in tratti in salita. Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.

Per quanto riguarda la situazione sulla viabilità della valle di Cembra (SS612) risultano rientrati i disagi segnalati in prima mattinata. Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio.

Situazione alle ore 9.30

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 3-4 cm di neve in Valsugana e attorno a 8- 10 cm in quota

Chiusa SS 350 Folgaria – Valdastico al km 26+500 circa in loc. Busatti, per caduta massi.

Strade sett 2A – BASSA VALSUGANA – TESINO Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 3-4 cm di neve in Valsugana

CHIUSURE stagionali delle:

– SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

Strade sett 2B – PRIMIERO Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 5 cm di neve sul fondovalle

Strade sett 3 – VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 5 cm di neve sul fondovalle

Strade sett 4 – TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA Disagi alla circolazione lungo la SP 85 del Monte Bondone.

Strade sett 5A – VALLE DI NON Le strade sono percorribili con attrezzatura invernale, non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Sono caduti mediamente 3-5 cm di neve

Strade sett 5B – VALLE DI SOLE Le strade sono percorribili con attrezzatura invernale. Traffico regolare. Istituito il divieto di transito per autotreni e autoarticolati sulla S.S. 42 del Tonale tra Fucine e Passo del Tonale. Spessore medio neve caduta 5 cm

Strade sett 6 – CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA Le strade sono percorribili con attrezzatura invernale, non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Rallentamenti a Roncone, sulla S.S. 237 per incidente. Spessore medio neve caduta 5-10 cm

Strade sett 7 – ALTO GARDA E LEDRO Attivato il presidio in loc. Baltera, a Riva del garda, per la Val di Ledro. Strade percorribili con attrezzatura invernale

S

trade sett 8 – VALLAGARINA Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 3-4 cm di neve in Vallagarina e attorno a 8-10 cm nelle strade in quota.

CHIUSURE stagionali delle:

SP 3 del Monte Baldo, tra loc. San Valentino e confine provinciale.

SP 138 del Passo della Borcola, tra loc. Incapo e confine provinciale.