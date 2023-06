PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FUNERALI BERLUSCONI – MILANO: « LA VIDEODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE FUGATTI, DA PIAZZA DUOMO (PRIMA DELLE ESEQUIE) »

14.56 - mercoledì 14 giugno 2023

Berlusconi: Fugatti, è sempre stato un amico dell’autonomia trentina

Milano 14 Giugno. “Il mio ricordo personale di Berlusconi è il suo grande aspetto umano. La capacità di mettersi a confronto con tutti. È stato un grande imprenditore e un grande Presidente del consiglio che è sempre riuscito a tenere un contatto umano con tutte le persone di qualsiasi categoria e ceto sociale fossero. La nostra presenza qui oggi è un dovere istituzionale. In quanto l’autonomia trentina è sempre stata rispettata e tutelata dai vari governi Berlusconi e alcune scelte sono state importanti anche per i giorni che stiamo vivendo oggi”.

Lo dichiara il Presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti arrivando in Piazza Duomo per il funerale.

///

AGGIORNAMENTO ORE 15.23Berlusconi: Fugatti, è sempre stato un amico dell’autonomia trentina.

Milano 14 giu “Il mio ricordo personale di Berlusconi è il suo grande aspetto umano. La capacità di mettersi a confronto con tutti. È stato un grande imprenditore e un grande Presidente del consiglio che è sempre riuscito a tenere un contatto umano con tutte le persone di qualsiasi categoria e ceto sociale fossero. La nostra presenza qui oggi è un dovere istituzionale. In quanto l’autonomia trentina è sempre stata rispettata e tutelata dai vari governi Berlusconi e alcune scelte sono state importanti anche per i giorni che stiamo vivendo oggi”. Lo dichiara il Presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti arrivando in Piazza Duomo per il funerale.