RAI 1 – “ LEA “ * ST 2 EP 5 E 6 PUNTATA 26 NOVEMBRE 2023, « I MEDICI VALUTANO UN TRAPIANTO DI FEGATO PER CAMILLA / LEA AFFRONTA ARTURO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

07.13 - lunedì 27 novembre 2023

Lea. St 2 Ep 5 – Scelte. I medici valutano un trapianto di fegato per Camilla: candidata per la donazione è Sofia. Arturo, sentendosi in colpa, torna in Italia. A Jacopo è diagnosticata un’insufficienza mitralica.

Lea St 2 Ep 6 – Amore che vieni, amore che vai. Lea affronta Arturo. Ferita, Valeria è operata e si avvicina a Marco. I genitori di Camilla acconsentono l’intervento per il trapianto da parte di Sofia. Jacopo rivela la verità a Martina.

