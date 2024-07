ON. CATTOI (LEGA) * ASSESTAMENTO BILANCIO: «L’ITALIA DA ZAVORRA A TRAINO UE, GRAZIE MINISTRO GIORGETTI»

07.41 - giovedì 25 luglio 2024

Assestamento bilancio: Cattoi (Lega), Italia da zavorra a traino Ue. Grazie Giorgetti. “Il superbonus ha avuto un effetto ancora più devastante rispetto a quello della pandemia del COVID. Purtroppo, stiamo ancora pagando gli effetti di queste misure scellerate. Qualcuno di quella compagine politica che oggi ci dice che dobbiamo ridurre la spesa corrente dovrebbe leggere bene i numeri del rendiconto, che certificano questo dato in modo chiaro e palese.

Vorrei ricordare anche un altro aspetto, anzi, tre punti. Primo, questo governo ha cercato sempre di dare sostegno ai salari reali e soprattutto all’imprenditoria. Il rendiconto certifica oltre 50 miliardi di euro per sostenere le imprese delle quali 30 miliardi per tagliare la pressione fiscale a loro carico. Di questo noi andiamo fieri, perché il lavoro si crea sostenendo le aziende, non con il reddito di cittadinanza. Secondo, l’inflazione e salari si devono analizzare insieme.

Questo governo, in fase di assestamento, sta finalmente sbloccando i rinnovi contrattuali che per anni sono rimasti fermi. Stiamo procedendo per cercare di dare maggiore reddito e garantire un maggior salario per far fronte all’inflazione, generata non da noi, ma dalle scelte scellerate dell’Unione Europea e della BCE, che hanno imposto un aumento dei tassi di interesse. Vorrei ricordare che sono state le azioni di questo governo, grazie alla manovra di bilancio certificata nel rendiconto e con le scelte che stiamo votando in questa aula anche adesso, a permetterci di intervenire e sostenere soprattutto i redditi reali e quelli delle famiglie.

La Commissione Europea ha certificato che l’Italia é tra i 4 paesi che stanno trainando il Pil Europeo. Da zavorra d’Europa, il nostro Paese sta trainando il PIL europeo. Questo governo sta mettendo l’Italia sul binario giusto grazie al lavoro del nostro ministro Giorgetti con scelte, a volte coraggiose, che permettono di garantire maggiore stabilità alle future generazioni”.

Così la deputata Vanessa Cattoi, dichiarando il voto favorevole della Lega all’assestamento di bilancio 2024.