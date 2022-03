PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “DOMENICA AL MUSEO”: « INGRESSO E VISITE GUIDATE GRATUITE ALLO SPAZIO ARCHEOLOGICO SOTTERRANEO DEL SAS, IL 6 MARZO »

9.09 - sabato 5 marzo 2022

Ingresso e visite guidate gratuite allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas. Nel sito la mostra fotografica “Donne di terre estreme”. Il 6 marzo torna “Domenica al museo”.

Si rinnova domenica 6 marzo l’iniziativa “Domenica al museo” alla quale aderisce anche il S.A.S.S., lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento sotto piazza Cesare Battisti. Per l’occasione il sito sarà visitabile con ingresso gratuito dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Per gettare uno sguardo sulla vita quotidiana della città romana di duemila anni fa i Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali propongono alle ore 14.30 e alle ore 16 “Alla scoperta di Tridentum”, una visita guidata al sito e alla mostra “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani”. La partecipazione è gratuita previa prenotazione entro le ore 17.30 del giorno precedente al numero 0461 230171.

L’area archeologica ospita inoltre, dal 4 al 9 marzo, la mostra fotografica “Donne di terre estreme” di Caterina Borgato, a cura di FIDAPA – Sezione di Trento. L’esposizione è visitabile con ingresso gratuito.

Martedì 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna sarà gratuito l’ingresso per tutte le donne.

Per l’accesso al sito e alla mostra non è richiesta la prenotazione, ma è necessario esibire la certificazione verde rafforzata (sono esenti i minori di 12 anni), indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.