PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SCUOLA FORMAZIONE MEDICINA GENERALE: « MAURO LARCHER ALLA GUIDA FINO AL 30 GIUGNO 2021, PROROGATO L’INCARICO PER SEI MESI »

Scuola di formazione specifica in medicina generale: Mauro Larcher alla guida fino al 30 giugno 2021.Proroga di sei mesi per l’incarico di direttore.

Proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2021, Mauro Larcher in qualità di direttore della Scuola di formazione specifica in Medicina generale. A stabilirlo è stato oggi la Fondazione Bruno Kessler, su indicazione dell’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana: “Questa decisione ci consentirà di assicurare la continuità della formazione in questo particolare momento di pandemia sanitaria – commenta l’assessore provinciale -, un ringraziamento va quindi al dottor Larcher, che ha manifestato la sua disponibilità a garantire la direzione di questa Scuola, situata presso Fbk a Povo, che rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità trentina, poiché forma i nuovi medici di assistenza primaria e assicura un continuo legame formativo e di ricerca con i medici già in attività, coinvolti nella funzione di tutor, e con i medici dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, chiamati a conseguire gli obiettivi formativi e le competenze professionali specifiche della medicina territoriale, con il supporto dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri”.

Nei prossimi mesi l’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri coinvolgerà i medici locali interessati a manifestare la loro disponibilità per ricoprire il ruolo di direttore della Scuola e a proporre i nominativi di tre medici candidati alla direzione al Comitato di coordinamento, costituito dalla Provincia e composto da referenti provinciali, di Azienda sanitaria, dell’Ordine e di FBK, a cui è demandata la nomina della figura del direttore per i prossimi 5 anni.