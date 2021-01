PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EDITORIA: SPINELLI, « CI IMPEGNAMO A SALVAGUARDARE LE PROFESSIONALITÀ PRESENTI NEL GIORNALE TRENTINO, A BREVE UN CONFRONTO CON PROPRIETÀ E SINDACATI »

L’assessore Spinelli: ci impegnamo a salvaguardare le professionalità presenti nel giornale Trentino. A breve la convocazione di un Tavolo con la proprietà e i sindacati.

“Sono molto dispiaciuto del fatto che la crisi del settore, unita ai contraccolpi generati dalla pandemia, abbia determinato la decisione di chiudere una testata così importante per il sistema dell’informazione locale quale è quella del quotidiano Trentino. Ci conforta leggere che la proprietà intende proseguire almeno sul versante on-line la propria attività, anche a tutela dell’occupazione, ma la nostra intenzione è comunque di attivare fin da subito tutti gli strumenti di tutela di cui il nostro territorio dispone. Io stesso convocherò a breve la proprietà e i sindacati per individuare, ove necessario, un possibile percorso di accompagnamento e formazione finalizzato alla salvaguardia delle professionalità presenti all’interno dell’azienda.

Il Dipartimento Sviluppo Economico, il Servizio Lavoro e Agenzia del Lavoro metteranno in atto tutti gli strumenti di cui dispongono per sostenere i singoli lavoratori in questa difficile transizione”: così l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, nel commentare la notizia della prossima chiusura del quotidiano Trentino, annunciata oggi.