APSS – TRENTINO * DATI SANITARI – FSE: « CARICAMENTO DATI, ENTRO IL 30 GIUGNO È POSSIBILE OPPORSI AL CARICAMENTO DATI ANTECEDENTI IL 19/5/2020»

14.03 - sabato 22 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Verso la conclusione la campagna informativa nazionale sulla facoltà di opporsi all’alimentazione del Fascicolo con i dati e documenti antecedenti il 19 maggio 2020. C’è tempo fino a fine mese per esprimere la facoltà di opposizione al caricamento dei dati sanitari, antecedenti al 19 maggio 2020, nel Fascicolo sanitario elettronico, lo strumento che il Servizio sanitario nazionale sta potenziando con i fondi del PNRR e che contiene i documenti clinici dei cittadini consentendo al personale sanitario di consultarli per curare al meglio, anche in situazioni d’emergenza, gli assistiti.

In linea con quanto disposto dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, i cittadini possono opporsi all’inserimento automatico nel FSE dei dati e documenti sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario prima del 19 maggio 2020. È possibile esprimere l’opposizione in autonomia fino al 30 giugno accedendo al sistema online Sistema Tessera sanitaria (TS), o con l’ausilio del personale di Apss fino a venerdì 28 giugno.

Si esercita in autonomia tramite un’apposita funzionalità nell’area riservata al cittadino del portale “Sistema Tessera Sanitaria -TS” (LINK https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/web/guest). È prevista l’autenticazione tramite identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) – oppure inserendo i dati relativi al codice fiscale e al numero della tessera sanitaria con relativa data di scadenza o, in assenza di codice fiscale, inserendo il codice STP (straniero temporaneamente presente) e relativa data di rilascio.

Chi lo desidera può esercitare il diritto all’opposizione recandosi, con appuntamento, agli sportelli di Apss. Per prendere l’appuntamento, telefonare al 116117 (solo per il Primiero il numero è 800 016 017) e digitare il tasto 3 per lasciare i propri riferimenti (dati anagrafici, numero di telefono e ambito di residenza). Si verrà richiamati dall’operatore del proprio ambito di residenza per fissare l’appuntamento.

Gli sportelli di Apss saranno aperti fino a venerdì 28 giugno. Nei giorni 29 e 30 giugno sarà possibile esercitare il diritto all’opposizione solamente in autonomia nell’area riservata al cittadino del portale “Sistema Tessera Sanitaria (TS)”. Dopo il 30 giugno 2024 non sarà più possibile revocare l’opposizione al caricamento nel FSE dei dati antecedenti al 19 maggio 2020.

L’opposizione all’alimentazione del FSE con i dati e documenti antecedenti il 19 maggio 2020 non comporta conseguenze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ma i dati sanitari creati antecedentemente tale data non saranno disponibili per i medici e i professionisti che, dunque, non avranno a disposizione la completezza delle informazioni sullo stato di salute dell’assistito, potenzialmente utili per una diagnosi appropriata e una maggiore qualità della cura.

Maggiori informazioni sono disponibili ai link:

• Ministero della salute

• STS – Sistema Tessera Sanitaria

• Provincia autonoma di Trento

• Portale provinciale Trentinosalute.net

• Apss

• TreC+