PROGETTO TRENTINO * COMITATO PROVINCIALE: GRISENTI, « ABBIAMO DECISO ALL’UNANIMITÀ DI ADERIRE ALL’INIZIATIVA REFERENDARIA SULLA GIUSTIZIA »

Per una Giustizia Giusta. Adesione alla raccolta firme per i referendum sulla Giustizia.

Il Comitato provinciale di Progetto Trentino nella riunione tenutasi il 26 agosto scorso, dopo un confronto approfondito, ha deciso all’unanimità di aderire all’iniziativa referendaria sulla Giustizia.

La fase storica che stiamo attraversando, ci richiama ad una maggiore attenzione per la salvaguardia dei poteri dello stato e del loro equilibrio, poteri che devono rappresentare per i cittadini un punto di riferimento, un cardine della democrazia, in questo senso Progetto Trentino invita i suoi sostenitori ad adoperarsi per la raccolta delle firme, ricordando che il referendum resta uno strumento democratico di primaria importanza a difesa della nostra libertà di espressione nell’interesse del Paese.

*

Il Presidente Silvano Grisenti