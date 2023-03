CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI – COMITATO ESECUTIVO: * TRAGEDIA MIGRANTI: « SEGNALAZIONE DISCIPLINARE PER LA TRASMISSIONE “PIAZZA PULITA” »

17.54 - venerdì 3 marzo 2023

Tragedia migranti: segnalazione disciplinare per “Piazza pulita”. Nota del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Sono giunte diverse segnalazioni in merito alla trasmissione “Piazza pulita” in onda su La7 durante la quale sono state mostrate, in chiave di spettacolarizzazione, le scarpette presumibilmente di uno dei bimbi coinvolti nel tragico naufragio sulle coste di Crotone.

Il diritto di cronaca è sacro, ma lo è altrettanto il rispetto della deontologia professionale che impone il corretto comportamento dei cronisti sui luoghi degli eventi e, anche in televisione, continenza e rispetto nel linguaggio, compreso quello non verbale. Il Comitato esecutivo del Cnog invierà una segnalazione ai Consigli di disciplina competenti per l’apertura di un procedimento di valutazione sul caso.