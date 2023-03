FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * PALAZZO THUN: « FURTO DURANTE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DOV’È LA SICUREZZA? »

16.04 - venerdì 3 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

FURTO A PALAZZO THUN DURANTE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE: DOV’E’ LA SICUREZZA?

Nelle scorse ore, siamo venuti a conoscenza di un gravissimo episodio avvenuto mercoledì 01 marzo verso le ore 18.00 a Palazzo Thun, sede del Consiglio Comunale della nostra città, nonché casa di tutti i cittadini. Proprio durante le fasi iniziali della seduta del Consiglio Comunale, infatti, si è verificato un furto in due riprese all’interno del Palazzo. Secondo quanto abbiamo appreso, risulterebbero spariti anche due computer, uno a piano terra ed uno al primo piano, proprio a pochi metri dalla sala del Consiglio.

Un fatto estremamente grave, anche in considerazione dell’aggressione avvenuta nel marzo 2021, sempre a Palazzo Thun, quella volta ai danni di una lavoratrice addetta alle pulizie. A seguito di quell’episodio, il Sindaco della nostra città aveva garantito pubblicamente anche tramite Social Network delle misure più restrittive per l’accesso al Palazzo, misure delle quali oggi ci troviamo a constatare la totale inefficacia.

Esprimendo tutto il nostro disappunto, nelle scorse ore abbiamo depositato alla Segreteria del Consiglio un’interrogazione al Sindaco per chiedere conto di quanto accaduto, se siano stati asportati altri dispositivi o altro materiale oltre ai due computer che potrebbero contenere dati sensibili dei cittadini, nonché cosa si intenda fare per mettere definitivamente in sicurezza Palazzo Thun.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.