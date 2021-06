PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « BOLLETTINO DI LUNEDÌ 7-9 / ZERO DECESSI, 4 CONTAGI SU OLTRE 400 TAMPONI / VACCINAZIONI A QUOTA 323.608 »

Di nuovo zero decessi. Solo 4 i contagi su oltre 400 tamponi. Nessun caso fra over 60. Vaccinazioni a quota 323.608. Coronavirus: i dati di lunedì 7 giugno 2021.

Notizie molto positive dal bollettino covid di oggi. Nessun decesso registrato nelle ultime ore e appena 4 casi positivi – ma nessuno fra agli over 60 – a fronte di oltre 400 tamponi analizzati. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale: questa mattina il numero delle somministrazioni era pari a 323.608. Intanto altri 8 guariti portano il totale da inizio pandemia a quota 43.858

Su 212 tamponi molecolari analizzati ieri è emerso 1 solo caso positivo e 1 sola conferma di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 202 ed hanno individuato 3 casi positivi.

I casi fra i ragazzi sono due (1 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni) e le classi in quarantena 23.

I pazienti Covid-19 ricoverati in ospedale sono 27, di cui 6 in rianimazione. Ieri non è stato dimesso nessuno e c’è stato 1 nuovo ricovero. Questi i dettagli sulle vaccinazioni: totale da inizio campagna pari a 323.608 somministrazioni; 97.210 seconde dosi; 64.461 dosi ad ultra ottantenni; 68.601 dosi in fascia 70-79 anni; 67.019 dosi in fascia 60-69 anni.