INTERVISTA AL SINDACO DI TRENTO, FRANCO IANESELLI

Focus su: sicurezza Piazza Dante - Covid - Natale

(leggi le altre news di Opinione)
()
	MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A MARTEDì 10 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »				


 


 


 


 


LINK
 DIRETTO