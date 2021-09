COMUNE TRENTO * EUROPEI CICLISMO 2021: « 4.185 ORE EFFETTUATE DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E DA AGENTI E FORESTALI AGGREGATI, IMPIEGATI 388 AGENTI E ADDETTI DI COORDINAMENTO »

I DATI DELLA MANIFESTAZIONE DALL’8 AL 12 SETTEMBRE – Europei di ciclismo, i numeri dell’attività della Polizia locale.

– 4.185 ore effettuate dal personale di Polizia locale e da agenti e forestali aggregati

– 388 agenti e personale di coordinamento impiegati per l’intera manifestazione

– 91 agenti impiegati giornalmente

– 24 tra agenti e forestali aggregati per l’intera manifestazione (Forestale, Polizia locale di Mezzolombardo, Storo, Giudicarie, Rovereto)

– 140 punti di presidio della Polizia locale

– 100 volontari al giorno (Ana, Polizia e Carabinieri in congedo, volontari Half Marathon, volontari Sev Rovereto)

– 7.200 chiamate ricevute dalla Centrale radio della Polizia locale dall’1 agosto al 12 settembre

– 6.090 km percorsi in totale: 3250 in moto, 2840 in auto

Dati relativi all’organizzazione dell’evento:

– 97 incontri con associazioni, responsabili Servizi alla persona, Trentino Trasporti, riunioni con Circoscrizioni, tavoli tecnici con Commissariato di Governo e Questura, simulazione scenari nelle varie sale operative.

– 410 ore del personale di coordinamento della Polizia locale per pianificazione e progettazione.