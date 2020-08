DE BERTOLDI (FDI) *SUSSIDI STATALI: « DA GOVERNO FINORA SOLO POLITICHE ASSISTENZIALI, SERVONO POLITICHE DI INVESTIMENTO E RIPRESA »

Fase3. de Bertoldi (FdI): da Governo finora solo politiche assistenziali, servono politiche di investimento e ripresa. Percettori sussidi impiegati in lavori sociali e civici.

“Quasi 11 milioni di persone in Italia non lavorano e percepiscono sussidi. Mi riferisco agli oltre 3 milioni di beneficiari ad oggi del reddito di cittadinanza e ai 7 milioni e 600mila lavoratori -obtorto collo- tuttora in cassa integrazione.

Sono purtroppo dati attuali, che fanno sicuramente preoccupare, e che devono far riflettere la classe dirigente. Fermo restando la necessità di politiche di welfare, è però inaccettabile che il governo continui a latitare nelle politiche di investimento necessarie alla ripresa, e che comunque persista nel non prevedere per tutti i cittadini assistiti un obbligo civico di impegno nei confronti della collettività.

Ribadisco 11 milioni di italiani assistiti che potrebbero, con la propria esperienza e buona volontà, adoperarsi in lavori sociali e civici, contribuendo almeno così agli aiuti che la comunità riserva loro.

Ciò permetterebbe, peraltro, agli stessi beneficiari degli aiuti pubblici il ritrovamento di un senso della propria vita in un momento nel quale l’emergenza non permette loro una normale attività lavorativa, e garantirebbe dei maggiori e migliori servizi pubblici a costo zero.

Attività solidali e sociali, quindi, per tutta la comunità tali da coniugare la solidarietà con l’efficienza e l’efficacia nella spesa pubblica. Siamo pronti al confronto e invitiamo il governo, che finora si è dimostrato incapace non solo di promuovere politiche di investimento e ripresa ma anche di utilizzare al meglio le risorse disponibili, a perseguire una strada diversa da quella che sta conducendo il Paese ad un autunno di crisi licenziamenti e proteste sociali”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.