PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 9 LUGLIO, ANCORA 0 DECESSI DOPO 4 GIORNI / SEMPRE LIBERI DA PAZIENTI COVID GLI OSPEDALI »

Coronavirus: i dati di venerdì 9 luglio 2021.Ancora 0 decessi dopo 4 giorni. Sempre liberi da pazienti covid gli ospedali.

Zero decessi, zero ricoverati in ospedale, zero contagi rilevati dal molecolare anche se 3 nuovi casi positivi emergono dagli ultimi test rapidi effettuati. Intanto sul fronte vaccinazioni è stata oltrepassata la soglia delle 492.000 somministrazioni ed i guariti, con i 4 nuovi casi di oggi, arrivano a 44.393.

Ieri sono stati analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara 357 tamponi molecolari: come detto nessun riscontro positivo, né conferma di positività intercettate nei giorni scorsi dai tamponi rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 1.078 che, come anticipato, hanno rilevato la positività solo in 3 casi, uno dei quali riguarda un ragazzo under 19. Continuano ad essere libere da nuovi casi invece le fasce più mature, dai 60 anni in su.

Resiste anche lo status “covid free” degli ospedali dove per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi ricoveri e si mantiene a zero il livello dei pazienti ricoverati per le conseguenze dell’infezione.

Questi i dettagli sulle vaccinazioni registrate fino a questa mattina: 492.292 somministrazioni, di cui 194.074 seconde dosi; 66.287 dosi per gli Over 80, 87.065 nella fascia 70-79 anni e 98.040 in quella 60-69 anni.