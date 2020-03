PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID-19: « TAMPONE POSITIVO AL SANTA CHIARA SU DONNA 83ENNE TRENTINA, INVIATI CAMPIONI PER VERIFICA ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITà »

Inviati all’istituto superiore di sanità i campioni per la verifica. Positivo per Covid-19 il tampone effettuato al Santa Chiara su una donna trentina.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha comunicato nel corso di una conferenza stampa convocata questa sera in piazza Dante che è stato rilevato il primo caso di coronavirus in una cittadina trentina. “Nella tarda serata di ieri una signora di 83 anni di Trento si è presentata presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara – ha spiegato il presidente – dove è stata accolta dal pre-triage. Il protocollo prevede che dal personale sanitario vengano fatte specifiche domande per aumentare il livello di sicurezza per personale sanitario e pazienti. Constatata la presenza di tosse è stato attivato pertanto un protocollo particolare, che ha previsto fin da subito l’applicazione di una mascherina chirurgica e la visita in una saletta riservata”.

Il presidente ha poi informato che nelle ore successive si è proceduto ad effettuare indagini radiologiche e quindi, diagnosticata una polmonite, è stato effettuato il ricovero. Secondo il protocollo dell’Azienda sanitaria trentina, ulteriormente rinforzato rispetto ad altre regioni, tutti coloro che presentano sintomi di polmonite vengono sottoposti a tampone per la ricerca del Covid-19. Nella tarda serata di oggi è quindi stata rilevata la presenza di infezione da coronavirus; questa diagnosi deve essere tuttavia confermata dall’Istituto superiore di sanità, che ha preso in carico le analisi per l’accertamento definitivo. Il presidente ha poi spiegato che sono in corso le indagini per ricostruire tutti i contatti avuti dalla signora: nella giornata di domani sarà possibile un’analisi puntuale del caso. È bene chiarire che il funzionamento dell’ospedale S. Chiara non è compromesso, anche grazie alle precauzioni adottate.